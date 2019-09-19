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Nijerya'da 34 bin çocuk açlıkla karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

UNICEF, Taraba eyaletinde 34 bin 419 çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, çobanlar ile çiftçilerin çatışmalarına sahne olan Taraba eyaletinde 34 binden fazla çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bauchi Koordinatörü Bhanu Pathak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki grubun çatıştığı eyalette 34 bin 419 çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bölgede tedavi imkanı için sağlık tesisinin bulunmadığına işaret eden Pathak, "Hükümet zamanında gereken müdahaleyi yapmazsa bu çocuklar ölüm riskiyle yüzleşecek." dedi.

Eyalette 75 binden fazla çocuğun sarı humma ve sıtma gibi hastalıklara karşı aşısının olmadığını bildiren Pathak, yaklaşık 500 bin çocuğun da okula gidemediğini söyledi.

Bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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çatışma nijerya Taraba eyaleti yetersiz beslenme

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