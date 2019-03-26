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Nijerya'da 36 bin bina her an çökebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Nijerya'da 36 bin bina her an çökebilir

Sık sık çöken binalar nedeniyle onlarca insanın hayatını kaybettiği Nijerya'da 36 binden fazla binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Bina Çökmesini Önleme Esnaf Birliği (BCPG) verilerine göre, çoğunluğu Lagos'ta olmak üzere ülke genelinde en az 36 bin bina her an çökebilir.

Nijerya'daki inşaat şirketlerinin çatı kuruluşu olan BCPG'nin başkanı Akinola George, gazetecilere yaptığı açıklamada, binaların çoğunun eğitimsiz kişilerce inşa edildiğini ve gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle her an çökebileceğini söyledi.

George, eski ve bakımsız binalara ilişkin önlem alınması için hükümete çağrı yaparak, bu konuda hükümet, sivil toplum kuruluşları ve sektörden uzmanlar ile ortak bir komite kurulması gerektiğini vurguladı.

Lagos'ta 13 Mart'ta 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu, çoğunluğu çocuk 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede, bakımsız ve eski binalar nedeniyle sık sık yaşanan bina çökmelerinde onlarca insan hayatını kaybediyor.

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Nijeyra

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