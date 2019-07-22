Nijerya’da 4 Türk Vatandaşı Kaçırıldı

Nijerya polisi 4 Türk vatandaşının silahlı kişilerce kaçırıldığını açıkladı.

Kwara eyaleti polis sözcüsü Okasanmi Ajayi, haber ajansı Associated Press’ yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe çalışan 4 Türk vatandaşının silahlı 6 kişi tarafından bir dinlenme noktasında kaçırıldığını belirtti.

Sözcü olayın Cumartesi akşamı Kwara eyaletinde yer alan Edu bölgesindeki Gbale köyünde gerçekleştiğini belirtti.

Sözcü Ajayi, Türkleri kurtarmak ve olaya karışanları yakalamak için bölgeye polislerin konuşlandırıldığını söyledi.

Son gelişmeyle birlikte bu ay içinde Nijerya’da ikinci defa Türk vatandaşları kaçırılmış oldu.

13 Temmuz’da Nijerya kıyılarında deniz korsanları bir Türk bayraklı gemiye saldırmış ve 10 Türk vatandaşını kaçırmıştı. Kaçırılan 10 Türk vatandaşı hala kurtarılabilmiş değil.

Nijerya’da fidye için yabancıları kaçırma olayları sık yaşanan bir durum.

