Nijerya'da 45 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 45 kişinin fidye için kaçırıldığı, 1 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Zamfara eyaletine bağlı Shinkafi ve Kware köylerinde 45 kişinin fidye için kaçırıldığı belirtildi.

Silahlı kişilerin, Shinkafi'den 35, Kware'den de 11 kişiyi kaçırdığı, bunlardan birini öldürdüğü kaydedildi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yaptığı açıklamada, kaçırılan kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığını söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

