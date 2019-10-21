HABER

Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.

Nijerya Emniyet Müdürü Yardımcısı Abba Kyari, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Abuja-Kaduna-Katsina-Kano karayolunda çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Kyari, operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını, bunlardan çoğunun askeri üniforma giydiğini ve çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Trump'tan yeni açıklamaTrump'tan yeni açıklama
Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklamaKritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon silahlı çete

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Teröristlerden işçilere hain saldırı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesine saatler kala Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Eski HDP İl Başkanı tutuklandı!

CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan 'Suriyeliler' açıklaması!

CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan 'Suriyeliler' açıklaması!

Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.