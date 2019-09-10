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Nijerya'da 6 kişi kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Nijerya'da 6 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 6 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya polisi tarafından yapılan açıklamada, Offa'dan Kaduna'ya seyahat eden bir otobüsü durduran silahlı kişiler araçtaki 6 kişiyi kaçırdı.

Bölgede faaliyet gösteren silahlı çetelerin bu kişileri fidye için kaçırdığı tahmin ediliyor.

Kaduna-Abuja kara yolu üzerinde kaçırılan 6 kişinin kurtarılması için polis soruşturma başlattı.

2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede 2019'un ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ve temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fidye nijerya

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