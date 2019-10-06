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Nijerya'da 6 kişi kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 01:37 | Son Güncelleme

Nijerya'da 6 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Adamawa eyaletinde 6 kişi kaçırıldı.

Adamawa Eyaleti Polis Sözücü Sulaiman Nguroje, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Nijerya - Kamerun sınırındaki eyalete bağlı Gurin köyüne, silahlı kişilerce baskın düzenlendiğini ve 6 kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade eden Nguroje, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adamawa eyaleti kaçırılma nijerya

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