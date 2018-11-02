Nijerya'da 6 kişi kolera nedeniyle öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda kolera salgını nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Gombe eyaletindeki Epidemiyoloji uzmanı Dr. Nuhu Bile, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki kolera salgınında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını ifade eden Bile, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

