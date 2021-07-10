Nijerya'da 6 Öğrenci ve İki Okul Görevlisi Fidye Karşılığı Serbest Kaldı

Nijerya’da geçen ay kaçırılan 6 öğrenci ve iki okul görevlisi fidyenin ödenmesi sonucu serbest bırakıldılar. Fidyenin öğrencilerin ailelerin tarafından toplanıp ödendiği belirtildi.

Nijerya’da sürekli olarak yapılan okul baskınları ve öğrencilerin kaçırılması ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor.

Geçen ay Nuhu Bamalli Polytechnic okulunu basan silahlı kişiler öğrenciler ve okul görevlisini kaçırmış daha sonra bir öğrenci de öldürülmüştü.

Okul Sözcüsü Abdullahi Shehu, fidyenin ödenmesinin ardından öğrenciler ve görevlilerin bilinmeyen bir lokasyonda serbest bırakıldığını söyledi

Reuters Haber Ajansı’na konuşan Shehu, ailelerin militanlarla görüşüp pazarlık yaptıktan sonra fidyeyi ödediklerini ve öğrencilerin serbest bırakıldığını anlattı.

Kurtarılan öğrencilerden birinin ailesi de fidye ödediklerini söyledi ancak ne kadar bir rakam ödendiğini söyleyebilecek konumda olmadığını ifade etti.

Nijerya’da Aralık ayından bu yana en az 10 okul baskını yapıldı ve bin civarında öğrenci ve okul görevlisi kaçırıldı.

