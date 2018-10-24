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Nijerya'da 7 bin kayıt dışı silah imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:05 | Son Güncelleme

Nijerya'da 7 bin kayıt dışı silah imha edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ele geçirilen 7 bin kayıt dışı silah imha edildi.

Küçük ve Hafif Silahlar Başkanlık Komitesi (PRESCOM) program koordinatörü Orji Dickson, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ordusu ve güvenlik birimlerinin, ülke genelindeki güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Zamfara, Benue ve Katsina eyaletlerinde ele geçirilen 7 bin kayıt dışı silahın imha edildiğini bildiren Dickson, kayıt dışı silahların ülkeye girişini engellemek için sınırlarda güvenlik önlemlerini artıracaklarını kaydetti.

Dickson ayrıca, hükümetin, silahsızlanlama programı kapsamında, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Kaduna, Katsina, Akwaibom, Cross River, Rivers, İmo ve Benue eyaletlerinde çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Nijerya İçişleri Bakanlığının 2018 verilerine göre, Nijerya'da yaklaşık 350 milyon kayıt dışı silah bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
silah

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