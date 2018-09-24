Nijerya'da 7 kişi fidye için kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 7 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ülkenin Zamfara eyaletine bağlı Bungudu'da 7 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldı.
Silahlı kişiler, 7 kişiden birini olaydan hemen sonra elinde 100 milyon naira (1 milyon 670 bin TL) fidye istediklerini yazan bir notla serbest bıraktı.
Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçırılan kişileri kurtarmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
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