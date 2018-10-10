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Nijerya'da 76 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 22:34 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde askeri üsse sızmaya çalışan örgüt üyelerinden 76'sı öldürüldü - Çatışmada Nijerya ordusundan da 7 asker öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyeleri ile ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmada 76 terörist öldürüldü.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Metele bölgesinde askeri üsse sızmaya çalışan örgüt üyelerinden 76'sının öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "157'inci Tabur askerleri, kendilerine saldırmak isteyen teröristleri üstün ateş gücüyle cesur bir şekilde ezdi ve 76 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Ordu birlikleri ile teröristler arasındaki çatışmada Nijerya ordusundan 7 asker hayatını kaybetti, 16 asker yaralandı.

Nijerya'ya komşu ülke Çad'da Boko Haram örgütü üyeleri ile bugün yaşanan çatışmalarda 48 terörist ve 8 Çadlı asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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boko haram

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