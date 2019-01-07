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Nijerya'da 9 öğrenci fidye için kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:47 | Son Güncelleme

Nijerya'da 9 öğrenci fidye için kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, 9 üniversite öğrencisi fidye için kaçırıldı.

Al Qalam Üniversitesi Basın Sözcüsü Ebubekir Atiku, yaptığı açıklamada, Katsina-Dutsinma kara yolunda 9 üniversite öğrencisinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.

Atiku, saldırganların, öğrencilerin serbest bırakılması karşılığında 100 milyon naira (1 milyon 478 bin 719 lira) fidye istediklerini aktardı.

Olayın güvelik güçlerine bildirildiğini ifade eden Atiku, polisin kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmalarına başladığını söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

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