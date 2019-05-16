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Nijerya'da 94 çete üyesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

Nijerya'da 94 çete üyesi ele geçirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, ordunun operasyonlarında 94 çete üyesi yakalandı.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, Kaduna eyaletine bağlı 6 köyde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 94 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Daramola, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Bölgede ordunun dün düzenlediği operasyonlarda 12 çete üyesi öldürülmüş, çetelerin rehin aldığı 15 kişi kurtarılmıştı.

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nijerya operasyon silahlı kişiler

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