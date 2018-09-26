Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bazı işçi sendikaları, hükümete sundukları asgari ücret oranının kabul edilmemesi nedeniyle ülke genelinde greve gitti.

Nijerya İşçi Kongresine (NLC) bağlı bazı sendikalar, işçilerin eyleme geçmelerine engel olan mahkeme kararına rağmen süresiz greve gittiklerini açıkladı.

NLC Başkanı Ayuba Wabba, başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sendika tarafından verilen bu karara ülke çapındaki tüm kamu ve özel sektör çalışanları uymakla yükümlüdür." dedi.

Hükümetten yeni asgari ücret oranını 50 bin Naira (838 Türk lirası) olarak talep ettiklerini hatırlatan Wabba, "Hükümet onaylayana kadar ülkedeki tüm kamu ve özel kuruluşlar, ofisler, bankalar ve okulların hepsi kapalı kalacak." diye konuştu.

Nijerya’da işçi sendikaları, 5 yıldır 18 bin Naira (302 Türk lirası) olarak ödenen asgari ücretin artırılmasını istiyor.

Grevin, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakacağı öngörülüyor.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası da bir süre önce, hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" kararı almıştı.

