Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde askeri kontrol noktasına gece saatlerinde zırhlı araçla gelen silahlı kişiler saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 8 asker hayatını kaybetti.
Yetkililer, Boko Haram terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının, örgüt üyelerinin ele geçirdiği güvenlik güçlerine ait zırhlı araçla yapıldığını belirtti.
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