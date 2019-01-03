HABER

Nijerya'da askeri uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda düşen uçaktaki 5 asker hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen hava operasyonunda askeri uçağın düşmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Mi-35M tipi askeri uçağın, Borno eyaletine bağlı Damasak bölgesinde Boko Haram örgütüne yönelik operasyon sırasında düştüğünü bildirdi.

Uçağın düşme nedenini açıklamayan Daramola, "Üzülerek belirtmek isterim ki Mi-35M tipi askeri uçağın düşmesi sonucunda 2'si pilot 5 asker hayatını kaybetti." dedi.

Bu arada, uçağın Boko Haram'ın saldırısı sonucu düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
TBMM Başkanı Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştüTBMM Başkanı Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
Pakistan Başbakanı Han, Mevlana Müzesini ziyaret ettiPakistan Başbakanı Han, Mevlana Müzesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker uçağı düştü nijerya

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.