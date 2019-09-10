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Nijerya'da aşure etkinliğinde arbede: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:52 | Son Güncelleme

Nijerya'da aşure etkinliğinde arbede: 3 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen aşure etkinliğinde Şii Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.

IMN medya koordinatörü Yahya Muhammed Soje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletinde düzenlenen aşure etkinliğine katılanların yürüyüşe geçmek istediği sırada güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığını söyledi.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polislerin yaşanan arbedede gerçek mermi kullandığını ileri süren Soje, çıkan olaylarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Soje, başkent Abuja'daki yürüyüşün sorunsuz geçtiğini ancak Gombe eyaletindeki yürüyüşte polisle IMN mensupları arasında çıkan olaylarda da çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

- IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı

Liderliğini İbrahim Zakzaki'nin yaptığı IMN mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında 2014'te yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Bir süredir ev hapsinde tutulan Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri Nijerya'da yasaklanmıştı.

Zakzaki'nin bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilmişti.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavisi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
"Aşure Günleri" etkinliği nijerya Nijerya İslami Hareketi (IMN)

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