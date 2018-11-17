HABER

Nijerya'da başörtüsü yasağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:51 | Son Güncelleme

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi, 9 kız öğrencinin başörtü taktıkları gerekçesiyle okuldan çıkarılmasına tepki gösterdi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle 9 kız öğrencinin okuldan çıkarılması tepkiyle karşılandı.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA) Sözcüsü Salihu Shehu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 kız öğrencinin başörtü taktıkları gerekçesiyle okuldan çıkarılmasına tepki gösterildi.

Nijerya'nın güneyindeki Uluslararası İbadan Okulu'nda (ISI) yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Başörtülü oldukları gerekçesiyle kız öğrencilerin üniversiteye alınmaması anayasayı ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası İbadan Okulu'nun, Nijerya'nın önde gelen üniversitelerinden İbadan Üniversitesinin kampüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yasağın dini hoşgörüsüzlük olduğu vurgulandı.

Shehu, "Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullanma hakkının reddedilmesi, okullarda Müslüman öğrencilere karşı dini ayrımcılığın bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

ISI yönetimini kınayan Shehu, Nijeryalı Müslümanlar olarak haklarını savunacaklarını kaydetti.

Uluslararası İbadan Okulu'ndaki 9 kız öğrenci, başörtü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimi tarafından kampüsten çıkarılmıştı.

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Sakarya'da uyuşturucu operasyonuSakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başörtüsü yasağı nijerya

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

Türkiye 0 - 1 İsveç

Türkiye 0 - 1 İsveç

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.