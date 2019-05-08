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Nijerya'da bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

Ülkede artan terör olayları nedeniyle 7 eyalette motosiklet kullanımına yasak geldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan terör olayları nedeniyle ülkenin kuzeybatısındaki 7 eyalette motosiklet kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, yaptığı açıklamada, son zamanlarda terör örgütü ve silahlı kişilerin çeşitli saldırılar düzenlemek için motosiklet kullandıklarını gözlemlediklerini belirtti.

Sagir, bu nedenle ülkedeki şiddet olaylarını önlemek için Kano, Katsina, Zamfara, Sokoto, Kaduna, Kebbi ve Niger eyaletlerinde motosiklet kullanımının yasaklandığını kaydetti.

Musa Sagir, "Belirtilen bölgelerde motosiklet kullanan kişiler yakalandığında terör suçuyla yargılanacak." ifadesini kullandı.

Nijerya'da söz konusu eyaletlerde, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Motosiklet yasağı nijerya silahlı saldırı

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