Nijerya'da benzin istasyonunda patlama

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin orta kesiminde yer alan Nasarawa eyaletindeki patlamada en az 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Eyaletin başkenti Lafiya'daki patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
Eyaletin itfaiye yetkilisi Akwanga Salami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada, "Onlarca kişi de yaralandı. İlerleyen saatlerde ölü sayısı artabilir." dedi.
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