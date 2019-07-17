HABER

Nijerya’da bina çöktü: 12 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Nijerya’nın Lagos kentinde üç katlı bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Nijerya’nın Lagos şehrinde üç katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Nijerya’nın Lagos kentinde üç katlı bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Nijerya’nın Lagos şehrinde üç katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten Kızıl Haç yetkilileri, yaralı olarak kurtarılan 7 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiklerini açıkladı.
Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı’ndan Nurudeen Musa ilk yaptığı açıklamada, “Olay yerinde 12 ceset bulduk. Kurtardığımız 4 yaralı ise hastanede tedavi görüyor” dedi. Musa inşaatta kullanılan materyallerin yönetmelikte belirlenen standardın altında olduğunu öne sürdü. Yerel polis ise konut ve iş yerlerinden oluşan binadan kurtarılan kişi sayısının 7 olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan yetkililer, bölgenin güvenlik ve soruşturma için kordona alındığını duyurdu.
Yaralılardan Taiye Segun Folorunsho, “Babamla dükkanda çalışırken aniden binanın çöktüğünü gördüm. Ayağa kalkıp koşmaya çalıştım ama düştüm ve bacaklarımı kımıldatamadım” dedi.
Olayın bir diğer şahidi Ali Baba Mairam ise “Komşularımız ve sevdiklerimizin başına gelen bu şey çok üzücü. İçinde yaşadıkları ev çöktü, bazı bina sakinleri yaralandı ve öldü” diye konuştu.
Bina mevzuatının yaygın olarak gözardı edildiği ve milyonlarca insanın harap haldeki yapılarda yaşadığı Nijerya’da, bina çökmesi olayları sık sık yaşanıyor. Uzmanlar 20 milyon nüfuslu Lagos kentinde binden fazla binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Bina Çökmesini Önleme Birliği’nden Kunle Awobodu, “Lagos’ta bin adet bina çökme tehlikesi altında. Eğer onları yıkmak için bir şey yapılmazsa arkalarında daha büyük felaketler bırakarak kendileri çökecekler” dedi.
Lagos’ta Mart ayında içinde anaokulu ve ilkokulun bulunduğu bir binanın çökmesiyle çoğu çocuk 20 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Antalya’da otobüs, otomobil ile çarpıştı: 3 yaralıAntalya’da otobüs, otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldüDireksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.