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Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 21:43 | Son Güncelleme

Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzey Orta Bölge Koordinatörü Rufai Kabiru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta 3 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 4 kişinin ise kurtarıldığını kaydeden Kabiru, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kabiru, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

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3 katlı bina çöktü nijerya

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