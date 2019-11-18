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Nijerya'da bir sitede beslenen aslan, hayvanat bahçesine götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 20:10 | Son Güncelleme

Nijerya'da bir sitede beslenen aslan, hayvanat bahçesine götürüldü

Nijerya'nın Lagos şehrinde, bir sitede kafes içinde beslenen aslan, özel ekip tarafından sakinleştirildikten sonra hayvanat bahçesine götürüldü.

Lagos Çevre ve Özel Suçlar Komitesi Başkanı Yinka Egbeyemi, yerel basına yaptığı açıklamada, kentin lüks semtlerinden Victoria Island'da lüks bir sitede, kafes içinde 2 yaşında bir aslanın yaşadığının tespit edildiğini bildirdi.

Egbeyemi, özel bir ekip tarafından sakinleştirilen aslanın, yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldüğünü kaydetti.

Aslanın, siteye 2 ay önce kiracı olarak taşınan bir Hint vatandaşına ait olduğu, söz konusu kişinini, "dairesindeki tadilat nedeniyle" aslanı apartmanda beslediğini söylediği aktarıldı.

Sitenin, cuma gününden bu yana şikayetler nedeniyle yetkililer tarafından izlendiği ve aslanın sahibinin de polis tarafından sorgulandığı vurgulandı.

Yerel basın, aslanın "güvenliği sağlama" amaçlı sitede tutulduğunu yazdı.

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Aslan nijerya site

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