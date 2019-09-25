Nijerya'da bir yardım gönüllüsü öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Boko Haram'ın kolu Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP), 2 ay önce kaçırılan 6 yardım görevlisinden birini öldürdü.

Yerel basında yer alan haberlerde, ISWAP'ın, merkezi Fransa'da bulunan sivil toplum kuruluşu Açlığa Karşı Eylemin (AKE) bir çalışanını öldürdüğü bildirildi.

Boko Haram örgütünün merkezi olarak kabul edilen Borno eyaletinin Damasak bölgesinde 18 Temmuz'da kaçırılan yardım görevlileri arasında bir kadın da bulunuyor.

Nijerya devletinin, kaçırılan kişilerin kurtarılmasına yönelik görüşmeler yaptığı iddia edilirken, öldürülen yardım gönüllüsünün ismi henüz açıklanmadı.

- Fransız yardım kuruluşunun faaliyetleri yasaklandı

Nijerya ordusu, AKE'nin faaliyetlerini, terörizmle mücadeleyi olumsuz etkilediği gerekçesiyle geçen hafta yasaklamıştı.

Nijerya ordu sözcüsü Sagir Musa, örgütün, uyarılara rağmen Boko Haram ve ISWAP üyelerine gıda ve ilaç yardımı yaptığını ve bu nedenle Jigawa ve Borno'daki ofislerinin kapatıldığını açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu. 2016 yılında Şekau, ISWAP'ın lideri olduğunu ilan etmişti.

