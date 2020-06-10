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Nijerya'da Boko Haram Bir Köyü Yerle Bir Edip Onlarca Kişiyi Öldürdü

10.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Nijerya’nın Borno eyaletinde bir köye saldıran silahlı Boko Haram örgütü üyeleri en az 69 kişiyi öldürdü

Nijerya'da Boko Haram Bir Köyü Yerle Bir Edip Onlarca Kişiyi Öldürdü

Nijerya’nın Borno eyaletinde bir köye saldıran silahlı Boko Haram terör örgütü üyeleri en az 69 kişiyi öldürdü.

Öğleden sonra saatlerinde Faduma Koloram köyüne saldırı düzenleyen militanların köye araçlar ve motosikletlerle geldikleri belirtiliyor. Saldırganların köyü yerle bir ettikten sonra yaklaşık 1200 kadar deve ve büyükbaş hayvanı da çaldıkları ifade ediliyor.

Saldırının, köy halkınının Boko Haram’ın bölgedeki faaliyetleri konusunda yetkililere bilgi verdikleri gerekçesiyle düzenlendiği sanılıyor.

Güvenlik görevlisi Kachallah Bumu, köy halkının da silahlı olduğunu daha önce benzer bir girişime karşılık verdiklerini ancak bu kez hazırlıksız yakalandıklarını anlattı.

Boko Haram ve ISIS’in Batı Afrika kolu Nijerya’da, binlerce insanı öldürürken milyonlarca kişinin de evlerini terk etmesine neden oldu.

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