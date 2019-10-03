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Nijerya'da Boko Haram ile ordu çatıştı: 18 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram ile ordu çatıştı: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile ordu arasındaki çatışmada 18 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Gubio bölgesinde ordu ile örgüt arasında çıkan çatışmada 18 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, çatışmada 22 askerin kaçtığını belirterek kaçan askerlerin arandığını ifade etti.

Sagir, ölü sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram çatışma nijerya

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