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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:49 | Son Güncelleme

Boko Haram'a yönelik yürütülen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi, 21 kişi kurtarıldı

Nijerya'da Boko Haram'a yönelik yürütülen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi, 21 kişi kurtarıldı.

Nijerya ordu sözcüsü Texas Chukwu, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Chukwu, operasyonlarda herhangi bir askerin hayatını kaybetmediğini dile getirirken, 21 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016 yılında örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 yılından bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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boko haram

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