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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 23:50 | Son Güncelleme

Borno eyaletindeki operasyonda örgütün rehin tuttuğu 73 kişi kurtarıldı, 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 73 kişi operasyonla kurtarıldı.

Nijerya ordusundan Tuğgeneral Texas Chukwu, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Sirdawala ve Gwoza bölgelerinde örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda 46'sı çocuk, 25'i kadın olmak üzere toplam 73 rehinenin kurtarıldığını ifade eden Chukwu, 7 örgütün üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Chukwu, operasyonda 1 askerin yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleriyle 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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boko haram nijerya operasyon

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