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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:53 | Son Güncelleme

Yobe eyaletindeki operasyonda 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonda 17 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 örgüt üyesi öldürüldü. Operasyonun ardından ordu mensupları ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralanan çok sayıda militanın kaçtığı belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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boko haram nijerya operasyon

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