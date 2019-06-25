Nijerya'da Boko Haram operasyonu

PORT HARCOURT (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 örgüt üyesi öldürüldü, 24 kişi yakalandı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir yaptığı açıklamada, Borno ve Sokoto eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'a operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 3 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 24 kişinin yakalandığını ifade eden Sagir, çok sayıda militanın da yaralı kaçtığını kaydetti.

Sagir, Borno eyaletindeki operasyonun ardından örgüt ile ordunun arasında çıkan silahlı çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

