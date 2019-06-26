HABER

Nijerya'da Boko Haram operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

Borno eyaletindeki operasyonlarda, örgütün rehin tuttuğu en az 100 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün rehin aldığı en az 100 kişi, operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletinde örgüte yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda en az 100 rehinenin kurtarıldığını ifade eden Sagir, çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sagir, operasyonun ardından örgüt ile ordu arasında çatışma çıktığını belirtirken ölü ya da yaralı sayısına dair bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde örgüt ile ordunun arasında çıkan çatışmada 7 askerin öldüğü öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Üsküp’te başlıyor5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Üsküp’te başlıyor
Faruk öğretmen son yolculuğuna uğurlandıFaruk öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya operasyon

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.