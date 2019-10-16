Nijerya'da Boko Haram saldırılarında 847 asker öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 6 yılda terör örgütü Boko Haram saldırılarında 847 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı Ali Ndume, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde 2013'ten bu yana Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 847 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Borno'da orduya ait toplu mezarların bulunduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğuna işaret eden Ndume, "Nijerya ordusu asla öyle bir şey yapmaz, askerlerden birine ulaşılmadığında ölü ya da yaralı olduğunu tespit etmek için ordu aramaya gider." dedi.

Ndume, Boko Haram liderlerinin bazı sivil toplum örgütlerinden yardım aldıkları bilgisine sahip olduklarını kaydederek, konuya ilişkin soruşma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten beridir Nijerya başta, Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

