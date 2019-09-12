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Nijerya'da Boko Haram saldırılarında binlerce kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram saldırılarında binlerce kişi kayboldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör örgütü Boko Haram saldırılarında en az 22 bin kişinin kaybolduğu bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Nijerya'da 5 gün boyunca çeşitli temaslarda bulundu.

Maurer, temaslarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırları nedeniyle en az 22 bin kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Kaybolanların yüzde 60'ını, henüz reşit olmayan çocukların oluşturduğuna işaret eden Maurer, "Her ebeveynin en kötü kabusu, çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Maalesef bu durum, buradaki binlerce ebeveyn için sürekli arayışın acısını hissettiren trajik bir gerçekliktir." ifadesini kullandı.

Maurer, kaybolanların ailelerine kavuşmak için hükümetin çalışma başlatması gerektiğini kaydederek, "İnsanlar sevdiklerinin kaderini bilme hakkına sahip ve en önemlisi insanların ailelerinden ayrılmasını önlemek için daha fazla şey yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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boko haram nijerya Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer

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