Nijerya'da Boko Haram saldırısı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Borno eyaletindeki sivil kuvvetin Başkanı Ibrahim Liman, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün eyaletin Konduga bölgesine saldırarak 3 köyü ateşe verdiğini belirtti.

Liman, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

