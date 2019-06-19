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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 18 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 20:18 | Son Güncelleme

Boko Haram terör örgütünün, askeri noktaya düzenlediği saldırıda 18 asker öldü, 8'i yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda 18 asker öldü, 8'i de yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Gajiram bölgesinde, terör örgütü Boko Haram üyeleri, askeri noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 18 asker öldü, 8 asker de yaralandı.

Öte yandan, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Boko Haram terör örgütü, son bir haftada ülkenin kuzeydoğusunda 4 askeri noktaya saldırı düzenledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
asker boko haram nijerya saldırı

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