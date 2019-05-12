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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 02:22 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Borno Eyalet Direktörü Bello Dambatta, eyaletin Njimtilo bölgesinde terör örgütü mensuplarının rastgele ateş açtığını belirtti.

Dambatta, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, 5 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Öte yandan Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gulwa bölgesinde örgüt ile ordunun arasında çıkan çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Sagir, çatışmada çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Boko Haram ile mücadele nijerya saldırı

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