Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Nijerya-Nijer sınırına 5 kilometre uzaklıktaki bir köye saldırarak ev ve araçları ateşe verdi.
Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
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