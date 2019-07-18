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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, örgütün, Maiduguri-Damaturu kara yolundaki Jakana askeri kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda terörist öldürüldü.

Öte yandan Nijerya Ordusundan olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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boko haram nijerya saldırı

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