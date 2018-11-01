Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 8 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Bashir Garga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün, Maiduguri eyaletine bağlı Kofa ve Dalori bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin (IDP) kaldığı kampa saldırdığını belirtti.
Garga, saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını anlatan Garga, saldırlar nedeniyle yüzlerce kişinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
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