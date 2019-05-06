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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 5 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 5 asker öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Nijerya Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Ezindu İdima, örgütün, Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki asker kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 askerin öldüğünü belirtti.

İdima, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya saldırı

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