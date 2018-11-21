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Nijerya'da Boko Haram saldırları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Örgütün 3 askeri üsse düzenlediği saldırılarda 44 asker öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırılarda 44 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basında yer alan haberlerde, örgütün, Borno eyaletine bağlı Maitile, Mainok ve Gajiram bölgelerinde 3 askeri üsse saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda 44 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya saldırlar

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