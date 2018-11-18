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Nijerya'da Boko Haram sözcüsü öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram sözcüsü öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözcüsü Ahmad Sale'nin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Boko Haram'ın "kalesine" operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, örgütün sözcüsü Ahmad Sale'nin (Baban Hasan) öldürüldüğü kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya operasyon

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