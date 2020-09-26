Nijerya’da Boko Haram vali konvoyuna saldırdı: 15 ölü

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü tarafından Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu 15 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

Nijerya’da dün Borno eyaletindeki Monguno ve Baga bölgeleri arasındaki yolda Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna terör örgütü Boko Haram tarafından pusu kurulduğu belirtildi. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri karşılamaya Baga’ya giden konvoya düzenlenen saldırıda 8 polis, 3 asker ve 4 Sivil Müşterek Görev Gücü personelinin öldürüldüğü belirtildi. Saldırıda ayrıca polise ait bir zırhlı personel aracı ile yerel hükümet araçlarının da kaçırıldığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Vali Zulum’un saldırıdan yara almada kurtulduğu kaydedildi.

