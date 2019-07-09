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Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan binlerce kişi evine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

Terör örgütü Boko Haram'dan kaçıp komşu ülke Kamerun'a sığınan ve evlerine dönen 4 bin kişi için gereken yardımların sağlanması çağrısında bulunuldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünden kaçan ve komşu ülke Kamerun'a sığınan binlerce kişi evlerine dönmeye başladı.

Nijerya Mülteciler Komisyon Başkanı Sadiya Umar Faruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce Adamawa eyaletinden terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle kaçan ve komşu ülke Kamerun'a sığınan 4 bin kişinin evlerine dönmeye başladığını bildirdi.

Faruk, evlerine dönen kişilere hükümet tarafından gereken yardımların sağlanması çağrısında bulundu.

Adamawa Eyalet Valisi Ahmadu Umaru Fintiri, hükümetin dönenlere yönelik rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanayacağını bildirdi.

- 2009'dan bu yana 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya Nijerya Mülteciler Komisyon Başkanı Sadiya Umar Faruk

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