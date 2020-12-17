Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 350'ye yakın çocuk serbest bırakıldı

Nijeryalı yetkililer, geçen hafta bir yatılı okuldan kaçırılan 300'den fazla erkek çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletindeki bir yatılı okulda meydana gelen saldırıyı radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlenmişti.

BBC'ye konuşan eyalet valisi sözcüsü, 344 çocuğun serbest kaldığını, durumlarının iyi olduğunu ve birkaç saat içinde evlerine dönmelerinin beklendiğini söyledi.

Yetkili, kaçırılan çocukların tümünün hayatta olduğunu belirtti.

Boko Haram, son 10 yılda okullardan çocuk kaçırmasıyla biliniyor. Ancak örgüt, 2014'teki Chibok saldırısı da dahil bu eylemleri ülkenin kuzeydoğusunda yapıyordu.

Öngütün lideri Abubakar Shekau yayımladığı ses mesajında "Katsina'da olanların sorumlusu biziz" derken, örgütün batı tarzı eğitime karşı olduğunu vurguladı.

Nijeryalı yetkililer ise kaçırma olayının Boko Haram ile bağlantılı yerel çeteler tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.