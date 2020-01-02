HABER
  4. Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Tafana, Bama ve Damboa bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 165 kadın ve çocuğun kurtarıldığını aktaran İliyasu, çocukların kontrol için hemen hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

İliyasu, operasyonlarda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü, örgüte ait kampın yok edildiğini ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Bolu’da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC’li kadın adliyeye sevk edildiBolu’da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC’li kadın adliyeye sevk edildi
Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldüFatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya operasyon

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü! Gamze’nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü

Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

Jandarma, polise ait drone'u düşürdü

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.