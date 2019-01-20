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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin tuttuğu 61 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

Borno eyaletindeki operasyonlarda örgütün rehin aldığı 37 kadın ve 24 çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 61 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Mafa ve Dikwwa bölgelerinde örgüte yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda örgütün rehin tuttuğu 37 kadın ve 24 çocuğunun kurtarıldığını ifade eden Nwachukwu, 15 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Nwachukwu, operasyonlarda bir askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya operasyon

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