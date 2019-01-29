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Nijerya'da çatışmaların azalması için oruç

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:06 | Son Güncelleme

Nijerya'da çatışmaların azalması için oruç

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, çoban ve çiftçiler arasında yaşanan çatışmaların azalması için halk, oruç tutmaya başladı.

Zamfara eyaleti basın sözcüsü Alhaji Bello Dankande, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olaylarının azalması için halkın 3 gün oruç tutacağını belirtti.

Dankande, son zamanlarda bölgede silahlı saldırı ve adam kaçırma gibi kötü olayların arttığını ifade ederek, "Bölgede Hristiyan ve Müslüman ayrımı yapılmadan 3 gün boyunca oruç tutup, dua edeceğiz. Bu oruç ve dualarımızla bölgedeki şiddet olaylarını azalacağına inanıyoruz." dedi.

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırdı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çoban ve çiftçi nijerya Zamfara

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