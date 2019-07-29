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Nijerya'da Cenaze Töreni Sonrası Saldırıda En Az 65 Kişi Öldü

29.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bir cenaze töreninden dönen gruba yapılan saldırıda en az 65 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Cenaze Töreni Sonrası Saldırıda En Az 65 Kişi Öldü

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bir cenaze töreninden dönen gruba yapılan saldırıda en az 65 kişi hayatını kaybetti. Nijerya devlet televizyonu saldırıyı IŞİD’in Nijerya kolunun yaptığı sanılıyor. Bu, ülkede son yıllarda en çok sivil kayıp verilen saldırı oldu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak ülkede bu tarz saldırıları genelde Boko Haram ve IŞİD Batı Afrika olarak bilinen gruplar gerçekleştiriyor.

Yerel hükümet yetkilisi Muhammed Bulama devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırganların ilk anda 21 kişiyi öldürdüklerini 44 kişininse karşı saldırıya geçtikleri sırada hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Bulama, çok sayıda kişinin de yaralandığını ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari de yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve saldırganların yakalanması için orduyu görevlendirdiğini söyledi.

Borno eyaleti Boko Haram ve IŞİD Batı Afrika örgütlerinin merkezi olarak biliniyor. Bölgede yıllardır devam eden karışıklıklar ve saldırılar nedeniyle milyonlarca kişi yaşadıkları yerleri terk etmiş durumda.

Görgü tanıkları saldırganların motorlar ve minibüslerle gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini anlattılar.

Nijerya ordusu saldırının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Buhari, Şubat ayında yapılan seçimlerde ülkede güvenliği arttıracağını vaad ederek ikinci dönem devlet başkanlığını kazanmıştı.

Nijerya hükümeti Boko Haram ve IŞİD Batı Afrika örgütlerinin ülkeden yüksek oranda temizlendiğini söyleseler de bu örgütler saldırılar düzenlemeye devam ediyorlar.

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